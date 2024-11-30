Ким Чен Ын назвал удары вглубь России прямым вмешательством Запада в конфликт

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с министром обороны Андреем Белоусовым заявил, что использование Украиной западного оружия дальнего действия для ударов по территории России есть не что иное, как непосредственное вмешательство Запада в конфликт. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи .

По словам Ким Чен Ына, решительные действия, которые Россия может принять в ответ на эти удары, будут законным использованием права страны на самооборону.

Он подчеркнул, что необходимо дать внятный сигнал провокационным силам во главе с США, что в случае игнорирования российских предупреждений, ничего хорошего в ответ им ждать не стоит.

Также главнокомандующий Корейской народной армии выразил поддержку правительству и народу России.

«Правительство, армия и народ КНДР будут и впредь неизменно поддерживать политику РФ, готовой защитить суверенитет государства и территориальную целостность против империалистических гегемонистских происков», — привело слова корейского лидера ЦТАК.

Белоусов прилетел в КНДР накануне, 29 ноября. В аэропорту Сунан российскую делегацию встретила рота почетного караула Корейской народной армии.