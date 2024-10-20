Додик прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Республики Сербской, части государства Босния и Герцеговина, Милорад Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Он уже пообщался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщила пресс-служба руководителя региона.

«Встреча прошла в Доме правительства», — отметили в пресс-службе.

Главы обсудили возможности для развития торгово-экономических отношений. Минниханов предложил увеличить товарооборот и развивать совместные проекты.

Додик прибыл в Казань ночью, воспользовавшись прямым рейсом из Белграда.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии примут участие представители 32 государств, 24 из которых будут представлены на уровне глав.

Ранее президент Владимир Путин назвал страны объединения драйверами экономического роста. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что саммит БРИКС определит дальнейший ход истории. Как отмечали социологи, проводившие исследования, организация БРИКС завоевала популярность среди молодежи Индии, Китая, Бразилии и ЮАР.