БРИКС завоевала популярность среди молодежи Индии, Китая, Бразилии и ЮАР

Социологи провели масштабное международное исследование «Образ России и БРИКС в представлении молодежи стран БРИКС». Его результаты представили в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия».

Исполнителем исследования стало АНО «Новая Эра», курировали работу «Дипломатия знаний» РГГУ и АНО «Умная цивилизация». В качестве зарубежных партнеров выступили университеты и крупные молодежные НКО.

Генеральный директор АНО «Центр развития гуманитарных технологий „Новая Эра“» Александр Шабалтин во время мероприятия рассказал о результатах исследования, которое провели в Индии, России, Китае, Бразилии и Южной Африке. По его словам, молодежь в этих странах выражает заинтересованность в сотрудничестве в рамках БРИКС и считает организацию перспективной.

«Во-первых, молодежь БРИКС говорит о том, что БРИКС уже является существенной силой», — подчеркнул Шабалтин.

Также исследование продемонстрировало, что молодым людям входящих в БРИКС государств не нравится, что на Западе организацию воспринимают как нечто заведомо слабое.

Исполнительный директор South African BRICS Youth Association (ЮАР) Реймонд Матлала высказал мнение, что международное объединение выражает интересы Глобального Юга, который уделяет особое внимание вопросам равноправия. Он объяснил, что Южная Африка стремится к гармонии, несмотря на различия в языках и культурах. По его словам, БРИКС стала хорошей площадкой и «голосом» для региона на мировой арене.

В пресс-конференции участвовали советник отдела международного молодежного сотрудничества и туризма Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки Алексей Станонис, директор Департамента по работе с молодежью РГГУ Ираклий Болквадзе, сенатор Сергей Карякин, директор центра «Дипломатия знаний» РГГУ Кирилл Костин и другие. Дискуссию на мероприятии модерировала Мария Ситтель.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала саммит БРИКС ключевым событием. По ее словам, это мероприятие важнее выборов в США.