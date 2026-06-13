В Иране назвали дату прощания с Али Хаменеи

Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи состоятся 4–9 июля. Об этом сообщила пресс-служба его офиса.

«Церемония прощания пройдет 4 и 5 июля в соборной мечети имама Хомейни в Тегеране. Похоронная церемония состоится 6 июля в Тегеране, 7 июля — в Куме, 9 июля — в Мешхеде, где пройдет погребение», — заявили в администрации бывшего верховного лидера.

Хаменеи скончался в результате ударов Израиля и США 28 февраля. Весь март церемонию прощания не удавалось провести на фоне продолжавшихся ударов. Иранские власти решили перенести траурное мероприятие для подготовки инфраструктуры.

Новым руководителем Ирана после гибели выбрали сына Хаменеи Моджатаба, который пока не появлялся на публике, но выступил к иранскому народу с рядом посланий.

Ранее Иран отказал президенту США Дональду Трампу во встрече с Хаменеи-младшим после заключении сделки.