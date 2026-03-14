Иранцы потребовали кровной мести за смерть Хаменеи

Иранцы жаждут мести за смерть бывшего верховного лидера Али Хаменеи. США могут столкнуться с суровым возмездием, если попытаются навредить новому главе страны, заявил в интервью РИА «Новости» иранский посол в Москве Казем Джалали.

«Мы хотим кровной мести за нашего лидера. Народ разгневан и требует мести за пролитую кровь. Естественно, что американцы столкнулись и столкнутся в будущем с суровым возмездием», — сказал он.

США и Израиль начали бомбардировки объектов в Иране, включая Тегеран, 28 февраля. В первый же день нападения погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Его преемником стал сын Моджтаба, который еще не появлялся на публике. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что новый лидер получил ранение, но его состояние удовлетворительное.

Накануне Армия обороны Израиля поразила более 200 целей на западе и в центре Ирана. Израильская авиация нанесла 20 масштабных ударов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана могла бы продолжаться бесконечно. Он заверил, что Штаты располагают практически неограниченным запасом вооружения.