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    Дмитриев ответил на слова экс-министра Украины о поражении Киева

    Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press
    Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com

    После слов бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о поражении Киева начался поиск виновных. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети X.

    Поводом для комментария стало недавнее заявление Федорова о постепенном поражении Украины в конфликте с Россией.

    «Реальность берет верх, ложные нарративы рушатся, и начинается поиск виновных в неудачах», — написал Дмитриев.

    После увольнения Федорова 14 июля его сторонники организовали серию митингов, требуя восстановить бывшего министра в должности. Позднее экс-министр высказался за проведение выборов на Украине.