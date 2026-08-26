Дмитриев ответил на слова экс-министра Украины о поражении Киева
После слов бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о поражении Киева начался поиск виновных. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети X.
Поводом для комментария стало недавнее заявление Федорова о постепенном поражении Украины в конфликте с Россией.
«Реальность берет верх, ложные нарративы рушатся, и начинается поиск виновных в неудачах», — написал Дмитриев.
После увольнения Федорова 14 июля его сторонники организовали серию митингов, требуя восстановить бывшего министра в должности. Позднее экс-министр высказался за проведение выборов на Украине.