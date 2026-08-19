Экс-министр обороны Украины заявил о необходимости выборов в большом видеообращении

На Украине необходимо найти легитимный и безопасный механизм для проведения выборов даже в условиях затяжной войны. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Михаил Федоров в видеообращении на своем YouTube-канале.

По его словам, ключевая проблема — обеспечить право голоса для военных, миллионов украинцев за границей и жителей прифронтовых территорий. Также важно гарантировать безопасность процесса и независимость институций. Федоров подчеркнул, что люди не могут бесконечно жить в стране, где не понимают логику принятия решений, а старые элиты боятся перемен и защищают только себя.

«Выборы — это не только бюллетень. Это момент, когда власть снова приходит к гражданину и говорит: „Вот, что мы сделали. Теперь вы решаете, доверяете ли нам дальше“. Именно этот принцип отличает демократическое государство от системы, где власть сама решает, когда общество может ее оценивать», — добавил Федоров.

Недавно, 16 июля, Верховная Рада утвердила 16 новых министров, но кресла глав МИД и Минобороны остались вакантными. Федорова отправили в отставку, что вызвало митинги в Киеве и других городах. Исполнять обязанности главы оборонного ведомства президент Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре.