Критика Европы в новой Стратегии национальной безопасности США является честной. Об этом в социальной сети X написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом он отреагировал на публикацию газеты The Wall Street Journal, посвященную обзору обновленной Стратегии нацбезопасности США.

Судя по материалу, документ шокировал Европу тем, что страны континента охарактеризовали как приходящие в упадок и своенравные державы, уступившие суверенитет Евросоюзу.

«Честность», — отметил Дмитриев.

До этого бизнесмен и владелец социальной сети X Илон Маск призвал упразднить Евросоюз ради суверенитета входящих в него государств. Это мнение поддержал заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, писали «Известия».

Ранее аналитик Дмитрий Юшков предрек серьезные внутренние конфликты в Европе по причине отказа сотрудничать с Россией.