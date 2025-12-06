Медведев отреагировал на призыв Маска к ликвидации Евросоюза

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с американским предпринимателем Илоном Маском, что Евросоюз необходимо ликвидировать ради возвращения суверенитета входящим в него государствам. Об этом он написал в социальной сети X .

«Именно», — подчеркнул Медведев в комментариях к публикации Маска в X.

Бизнесмен написал, что Европу медленно душит бюрократия, поэтому Евросоюз нужно ликвидировать, уточнили «Известия».

Еврокомиссия оштрафовала Х на 120 миллионов долларов якобы за обман пользователей синими галочками. Систему ввели после покупки соцсети Маском для верификации личности пользователей, однако отметки периодически появлялись у фейковых аккаунтов.

Решение ЕС спровоцировало негативную реакцию в США. В Госдепе назвали ситуацию атакой на все американские технологические платформы.