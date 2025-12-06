Американский предприниматель Илон Маск призвал распустить Евросоюз на фоне решения Еврокомиссии оштрафовать X. Об этом миллиардер написал в соцсети .

«Евросоюз должен быть распущен, а суверенитет — возвращен отдельным странам, чтобы их правительства могли лучше представлять свой народ», — подчеркнул он.

Накануне Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Х на 120 миллионов долларов якобы за обман пользователей синими галочками. Эту систему ввел Маск для подтверждения личности пользователя, однако периодически галочки появлялись и у фейковых аккаунтов.

Решение ЕС спровоцировано бурную реакцию в американском правительстве. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал произошедшее атакой на все американские техноплатформы.

Ранее стало известно, что российский бизнесмен Павел Дуров обвинил Евросоюз в цензуре.