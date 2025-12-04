Европе предсказали крупные внутренние конфликты из-за российского газа

Европе придется справиться с крупными внутренними конфликтами из-за стремления ряда стран отказаться от российских энергоносителей. Об этом Lenta.ru сообщил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, руководство Евросоюза пытается выдать отказ как за уже принятое решение.

Но есть серьезная проблема. Запрет на импорт товаров, в том числе энергоносителей, вводят в качестве санкций — единогласным решением. Так что внутри Европы будет большой конфликт», — объяснил Юшков.

Аналитик напомнил, что Словакия и Венгрия однозначно выступят против запрета на импорт, так как традиционно поддерживают закупки газа у России.

«Запрет на импорт трубопроводного газа спровоцирует дефицит и рост цен. Просто у одних стран достаточно политической воли для несогласия, у других — нет», — добавил он.

Ранее Евросоюз определился с датой полного отказа от российского газа.