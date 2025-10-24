Глава РФПИ Дмитриев прибыл в США для переговоров с администрацией Трампа

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в США для переговоров с администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его информации, Дмитриев, которого телеканал называет сторонником экономического сближения между странами, хочет продолжить переговоры об отношениях России и США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что о проведении саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Венгрии никаких конкретных договоренностей не было, поэтому о срыве встречи говорить некорректно.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Трамп, отменив саммит, встал на путь военной конфронтации с Россией.