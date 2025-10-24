Европа предпринимает многократные попытки сорвать любой прямой диалог российского президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который сейчас находится на переговорах в Соединенных Штатах, сообщил РЕН ТВ.

«Мы и дальше будем доносить до американских коллег, что Украина срывает диалог по просьбе британцев, европейцев, которые хотят продолжения конфликта», — сказал он.

По словам Дмитриева, Британия и Евросоюз создают вражеский образ России из-за печального состояния собственной экономики.

Также глава РФПИ отметил, что потенциал российско-американского экономического сотрудничества сохраняется, но важным условием является уважительное отношение к интересам России.

Он добавил, что прибыл в США по приглашению американской стороны, и эта поездка была давно запланирована. В рамках визита Дмитриев проведет несколько встреч с представителями администрации Трампа, одна из этих встреч будет публичной.