В урегулировании российско-украинского конфликта есть всего несколько элементов, которые следует учитывать. Об этом заявил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью Fox News .

Одним из них он назвал гарантии безопасности для Украины и подчеркнул, что российская сторона открыта для обсуждений вопроса.

«Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта», — указал на второй элемент Дмитриев.

Третьим он назвал нейтралитет Украины, что важно для безопасности России.

Спецпредставитель президента прибыл в США на переговоры с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа накануне. Он подчеркивал, что любой прямой диалог Владимира Путина и американского лидера пытается сорвать Европа.