Представитель президента России по инвестициям и экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев намекнул на возможное проведение следующих переговоров по украинскому конфликту в Москве. Об этом он написал на своей странице в соцсети X .

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — опубликовал он пост по итогам встреч с американской делегацией в Майами, которые длились два дня, 20-21 декабря.

На фотографии Дмитриев в футболке с надписью «Next time in Moscow».

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров опубликовали одинаковые заявления по итогам переговоров в Майами. Они отметили, что стороны рассмотрели четыре ключевых документа в ходе отдельной американо-украинской встречи.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн отмечал, что Дональд Трамп будет договариваться об урегулировании конфликта на Украине с российским коллегой Владимиром Путиным, а мнениями главы киевского режима Владимира Зеленского и лидеров ЕС пренебрежет. Макговерн подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в скором разрешении украинского кризиса.