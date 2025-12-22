Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые посты по итогам встречи в США

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров опубликовали одинаковые заявления по итогам переговоров в Майами. Посты они разместили на страницах в соцсети X .

В своих заявлениях оба отметили, что стороны рассмотрели четыре ключевых документа в ходе отдельной американо-украинской встречи.

В них вошли обсуждения плана по урегулированию из 20 пунктов, развития плана «экономики и процветания», гарантий безопасности США для Украины. Особое внимание Умеров и Уиткофф уделили последовательности и срокам будущих шагов.

Встреча представителей США и Украины завершилась в Майами 20 декабря. Умеров отмечал, что на переговорах удалось достичь соглашения о дальнейших шагах и продолжении совместной работы.

В эти же дни в Майами состоялись переговоры с участием главы РФПИ Дмитрия Дмитриева с Уикоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. После них он намекнул, что следующее подобное мероприятие может пройти в Москве.