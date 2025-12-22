Макговерн: США будут договариваться с Россией, игнорируя мнения Зеленского и ЕС

Президент США Дональд Трамп будет договариваться об урегулировании конфликта на Украине с российским коллегой Владимиром Путиным, а мнениями главы киевского режима Владимира Зеленского и лидеров ЕС пренебрежет. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала .

«США приходится проходить через фарс — слушать европейцев, чтобы затем, игнорируя их мнения, договориться с Россией и убрать на второй план и европейцев, и самого Зеленского. Думаю, именно это и произойдет», — сказал он.

Макговерн напомнил, что Вашингтон заинтересован в разрешении украинского кризиса, причем в ближайшее время, а также в обеспечении стратегической стабильности с Россией. Такой ключевой принцип заложен в обновленной стратегии национальной безопасности США.

Ранее эксперт Марк Галеотти призвал европейских лидеров наладить отношения с Россией и не затягивать украинской конфликт.