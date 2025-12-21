Вашингтон сосредоточил свои усилия на урегулировании украинского конфликта и восстановлении стратегической стабильности в отношениях с Москвой. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала .

«В 2022 году русские нас остановили. Как они это сделали? Они не позволили нам принять Украину в НАТО. <…> Основной принцип России заключается в том, чтобы Украина не вступала в НАТО», — сказал он.

Макговерн добавил, что ключевой принцип США, указанный в обновленной стратегии нацбезопасности, заключается в ускорении разрешение украинского кризиса и обеспечении стратегической стабильности с Россией.

Белый дом опубликовал документ 5 декабря. В нем отмечается, что позиция США по украинскому конфликту расходится с европейской. Брюссель надеется на эскалацию конфликта. При этом лидеры ЕС попирают ключевые принципы демократии ради подавления оппозиции, но Вашингтон будет этому противостоять.

Ранее журналист The Daily Express Джон Варга назвал новую стратегию нацбезопасности США идеальным подарком для президента России Владимира Путина.