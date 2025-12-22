Дмитриев намекнул, где может пройти следующая встреча России и США по Украине

Дмитриев после переговоров в Майами намекнул на встречу России и США в Москве

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев намекнул, что следующая встреча представителей России и США по украинскому конфликту может состояться в Москве. Об этом он написал в соцсети X после переговоров в Майами.

«Спасибо, Майами. В следующий раз — в Москве», — написал он.

Дмитриев прилетел в Майами в субботу, 20 декабря, и сразу отправившись в гольф-клуб, где встретился с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом. По итогам первого дня он назвал дискуссию конструктивной.

Второй день переговоров прошел во Флориде. В том же составе участники встречи обсуждали урегулирование украинского конфликта. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, итоги встречи обсудят после возвращения Дмитриева в Москву.

Уиткофф поделился впечатлениями от встречи с главой РФПИ в соцсетях, тоже назвав их продуктивными и конструктивными.