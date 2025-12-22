Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым по Украине конструктивными

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф положительно оценил прошедшие двухдневные переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриев в Майами. Он назвал их конструктивными.

«За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией», — написал он.

В своем посте в соцсети X Уиткофф акцентировал внимание на том, что Россия полностью настроена на достижение мира на Украине.

В Майами завершились обсуждения мирного урегулирования на Украине между американскими и российскими представителями. Встреча проходила в два раунда.

В первый день дискуссии Дмитриев заявил, что переговоры с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом проходят конструктивно.