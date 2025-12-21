Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом по Украине

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал журналистам, что переговоры с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом проходят конструктивно. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Дискуссии проходят конструктивно», — сказал он.

Дмитриев прибыл в Майами в субботу, 20 декабря, и сразу из аэропорта отправился в гольф-клуб, где и прошли переговоры по Украине.

По его словам, обсуждение продолжится и в воскресенье. Кроме того, во Флориду может прибыть и государственный секретарь Марко Рубио для участия в переговорах по украинскому урегулированию.

Ранее в США сообщали, что Дональд Трамп прилетел в свое поместье в штате Флорида, где пройдут переговоры по Украине.

До этого газета The Wall Street Journal, изучившая последнюю версию американского мирного плана, сообщила, что в документе сохранили пять пунктов, по которым Россия и Украина так и не пришли к согласию. Речь идет, в частности, о численности ВСУ после прекращения СВО, статусе русского языка и гарантии, что украинцы не вступят в НАТО.