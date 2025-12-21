Дмитриев прибыл на второй раунд переговоров по Украине в США

Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров с Уиткоффом и Кушнером по Украине

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в воскресенье, 21 декабря, прибыл на второй раунд переговоров во Флориде по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Американскую сторону в процессе представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. СМИ допускали, что в переговорах может принять участие госсекретарь Марко Рубио.

Дмитриев прилетел в Майами в субботу и отправился на встречу с Уиткоффом и Кушнером прямо из аэропорта. Переговоры он расценил как конструктивные и анонсировал продолжение в воскресенье.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что Дмитриев пока не докладывал о результатах встречи в США. По его словам, их итог обсудят уже после возвращения главы РФПИ в Москву.

Ушаков также отмечал, что вероятность трехсторонней встречи с участием России, США и Украины пока всерьез не рассматривали.