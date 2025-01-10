«Для докладов ЕС не редкость». Захарова поймала Ниинисте на фейковой цитате Ленина

Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте в докладе для ЕС привел несуществующую цитату Владимира Ленина. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Дипломат обратила внимание на доклад Ниинисте «Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы». В нем привели якобы цитату Ленина: «Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь».

«Цитата на поверку оказалась бородатым фейком, что для докладов ЕС не редкость. Ленин никогда не произносил и не писал этой фразы», — заявила Захарова.

Она отметила, что ее придумал и одним из первых использовал американский журналист Джо Элсоп в 1970 году. Позже эти слова популяризировал действующий тогда президент США Ричард Никсон во время интервью британскому журналисту Дэвиду Фросту в конце 70-х.

Также представитель МИД напомнила, что Ниинисте уже не первый раз попадается на фейках. Например, в 2014 году политик рассказал о якобы «стариной русской пословице», которая гласит: «казак берет все, что плохо лежит». При этом никогда такой пословицы не существовало.

Ранее Захарова оценила перестановки в дипкорпусе Украины. Она прокомментировала кадровые изменения цитатой из басни Ивана Крылова «Квартет».