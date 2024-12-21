Захарова басней Крылова оценила перестановки в дипкорпусе Украины

Перестановки в дипломатическом корпусе Украины можно оценить цитатами произведений Ивана Крылова. На это в Telegram-канале указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент страны Владимир Зеленский ранее совершил масштабные перестановки в дипломатическом корпусе, уволив послов в Руанде, Словении, Индонезии, Японии и Китае.

«Крылов Иван Андреевич про такое писал: А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — написала Захарова.

Также ранее Зеленский снял с поста представителя Украины в ООН Сергея Кислицу. Его место занял Андрей Мельник, обзывавший «обиженной ливерной колбасой» канцлера Германии Олафа Шольца.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что Зеленский опозорился своим предложением 500 миллионов евро из заблокированных российских активов премьер-министру Словакии Роберту Фицо.