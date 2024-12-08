Сирийская оппозиция наладила каналы связи с Россией

РИА «Новости»: оппозиция в Сирии вышла на связь с российской стороной

Сирийская вооруженная оппозиция связалась с российской стороной и наладила каналы связи. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«В настоящее время у нас налажены каналы связи с российским правительством», — сказал он.

МИД России обращался к сирийской оппозиции с просьбой решить все вопросы управления политическим путем.

В воскресенье, 8 декабря, оппозиция взяла под свой контроль Дамаск и объявила о свержении правления Башара Асада. После переговоров он сложил полномочия и выехал из Сирии. Позже стало известно, что Асад запросил политическое убежище в России. Он уже прибыл в Москву вместе со своей семьей.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее завил, что власть передадут новому правительству. По его словам, в Сирии начался новый исторический этап.