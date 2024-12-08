Башар Асад покинул пост президента Сирии после переговоров с участниками вооруженного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что своим последним указанием сирийский лидер поручил провести передачу власти мирным путем.

«В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала», — указали в министерстве.

В МИД отметили, что сейчас находятся в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывают их отказаться от насилия и решить все вопросы дипломатическим путем.

Вооруженные оппозиционные группировки зашли в Дамаск и объявили о смене власти в стране. Лидер повстанцев Хади аль-Бахра подчеркнул, что ситуация в стране находится под полным контролем и преследований за поддержку бывших властей не будет.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли добавил, что после проведения выборов власть перейдет новому правительству.