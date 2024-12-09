Первое фото Асада в Москве оказалось фейковым

Под видом фотографии бывшего президента Сирии Башара Асада с женой в Москве интернет-пользователи распространили стоп-кадр из архивного видео. Об этом сообщил российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале .

«В соцсетях появилась фейковая фотография якобы Башара Асада и его жены в Москве. На самом деле это архивные кадры из видео с губернатором Алеппо [Хуссейн Диаб]», — сообщил он.

Изображение Асада, жены и чиновников, якобы снятое в Москве, показал телеканал Sky News. Впоследствии фото исчезло с его сайта. Информационное агентство ISNA сообщило, что на самом деле британские журналисты показали стоп-кадр из видеорепортажа 2013 года о визите президента в одну из сирийских больниц к пострадавшим от землетрясения.

О том, что Асад прилетел в Россию и получил политическое убежище, сообщил журналистам источник в Кремле. По другой информации, он мог отправиться в Африку.