На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский согласился провести выборы, если прекратится огонь. Читателей британской газеты Financial Times возмутило, что он посмел выдвигать условия.

Зеленский потребовал, чтобы США обеспечили прекращение огня на два-три месяца. Только в этом случае на Украине пройдут выборы президента, отложенные из-за военного положения и мобилизации.

Под статьей о его заявлении читатели оставили десятки гневных комментариев. Их возмутило, что Зеленский отказался исполнить законное требование, ведь срок полномочий давно истек. Комментаторы объяснили его поведение корыстными мотивами.

«Диктатор лезет из кожи вон, чтобы удержать власть и сохранить приток американской наличности. Какой сюрприз!» — заявил один из них.

Глава киевского режима, по мнению аудитории, не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, поэтому выдвигает неосуществимые условия. Читатели призвали США найти ему на замену кого-то более сговорчивого.

«Зеленский в достаточной мере психопат, чтобы искренне верить, что у него еще есть шансы», — сказал человек, оставивший комментарий.

Российская сторона в лице замминистра иностранных дел Михаила Галузина после заявления Зеленского гарантировала отсутствие ударов в дни проведения голосования. Но президент заявил западным СМИ, якобы сами украинцы против выборов.