Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине

Украина готова провести выборы, если США обеспечат прекращение огня на два-три месяца. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, президент США Дональд Трамп может надавить на российского лидера Владимира Путина и добиться перемирия на несколько месяцев. Тогда Верховная рада изменит законодательство, и в стране состоятся выборы.

«Если американцам нужны выборы на Украине и если россиянам нужны выборы на Украине, мы к этому открыты», — сказал Зеленский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил о невозможности временного прекращения огня на Украине. По его словам, Киев использует это время не для восстановления, а для наращивания военной мощи.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.