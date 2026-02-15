Галузин: РФ готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования на Украине

Если на Украине решат провести выборы, Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования. Об этом ТАСС сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

«Но пока о практической организации голосования на Украине речь не идет», — констатировал дипломат.

Замминистра напомнил об атаках дронов ВСУ по территории России во время электоральных кампаний.

«В марте 2024 года в России провели президентские выборы, а избирательные участки открыли в непосредственной близости от зоны боевых действий. Киев пытался сорвать электоральный процесс в прифронтовых регионах, однако добиться цели ему оказалось не по силам», — подчеркнул Галузин.

Он добавил, что российская сторона позволит людям на Украине реализовать конституционно закрепленные избирательные права и самостоятельно определять будущее страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов, если США обеспечат прекращение огня на два-три месяца.