Девять человек погибли в Иране после атаки Израиля

Tasnim: в Иране 9 человек погибли и 33 получили ранения из-за атаки Израиля

Израильский удар по гражданским объектам привел к гибели девяти человек в провинции Гилян на севере Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim .

«Сегодня утром в результате атаки были полностью разрушены четыре жилых дома… В результате атаки девять граждан погибли, а 33 получили ранения», — сообщили журналисты.

Пять человек, по данным издания, сейчас находятся в больнице, остальные проходят лечение амбулаторно.

Ранее Израиль и Иран согласовали полный режим прекращения огня. Американский лидер Дональд Трамп призвал конфликтующие стороны не нарушать перемирие.

Президент поздравил обе страны с тем, что им хватило стойкости и мужества положить конец конфликту, который мог бы продолжаться много лет.

Трамп также отметил мастерство и смелость пилотов американских бомбардировщиков B-2. Самолеты США атаковали Иран в ночь на 22 июня.