Конец войне? Трамп объявил о решении Ирана и Израиля
Трамп: Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня
Израиль и Иран согласовали полный режим прекращения огня. С таким заявлением в Truth Social выступил президент США Дональд Трамп.
Согласно условиям соглашения, огонь будет полностью остановлен примерно через шесть часов, когда обе страны завершат свои последние военные задачи.
Сначала Иран начнет соблюдать перемирие, через 12 часов к нему присоединится Израиль. Спустя сутки обе стороны, как заверил Трамп, официально объявят о завершении 12-дневной войны.
Договоренность предполагает, что во время каждой фазы прекращения огня другая сторона будет сохранять мир.
Я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватит выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать 12-дневной войной.
Дональд Трамп
Трамп подчеркнул, что конфликт мог длиться годами и «уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет».
«Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки, и благословит Бог мир!» — добавил политик.
План атаки на Иран 22 июня Трамп одобрил лично. Ответ Тегерана политик назвал «слабым».