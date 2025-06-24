Конец войне? Трамп объявил о решении Ирана и Израиля

Трамп: Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня

Израиль и Иран согласовали полный режим прекращения огня. С таким заявлением в Truth Social выступил президент США Дональд Трамп.

Согласно условиям соглашения, огонь будет полностью остановлен примерно через шесть часов, когда обе страны завершат свои последние военные задачи.

Сначала Иран начнет соблюдать перемирие, через 12 часов к нему присоединится Израиль. Спустя сутки обе стороны, как заверил Трамп, официально объявят о завершении 12-дневной войны.

Договоренность предполагает, что во время каждой фазы прекращения огня другая сторона будет сохранять мир.