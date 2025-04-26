Детали встречи Путина и Уиткоффа раскрыли в Кремле

Песков: Путин и Уиткофф не обсуждали вопрос по авиасообщению между РФ и США

Президент России Владимир Путин и специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф не обсуждали возможность возобновления прямого авиасообщения между странами. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись в пятницу днем. В них также принимали участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

По итогам встречи последний заявил, что она продолжалась три часа и носила полезный и конструктивный характер. Стороны обсуждали вероятность возобновления прямых переговоров между делегациями России и Украины.

Помощник президента отмечал, что переговоры позволили дополнительно сблизить позиции России и США не только по урегулированию конфликта, но и по другим международным вопросам.