Десятки тысяч жителей остались без света из-за куницы в Германии
SWR: жители Людвигсбурга и Корнвестхайма лишились электричества из-за куницы
В Людвигсбурге и Корнвестхайме десятки тысяч жителей остались без света из-за куницы. Как сообщило издание SWR, маленький хищник пробрался в трансформатор электроподстанции и повредил провода.
Электроэнергия отключилась 19 августа около 04:30. На дорогах перестали работать светофоры. Не было света и на вокзале Людвигсбурга.
«Поэтому люди побежали к путям в темноте еще до восхода солнца», — отметили журналисты.
После того, как выяснилось, что произошло, коммунальщикам удалось восстановить электроснабжение.
Ранее масштабный блэкаут произошел в Приморье из-за замыкания оборудования на электростанции. Встали электрички, все больницы перевели на резервные источники питания. Аналитик Игорь Юшков объяснил массовое отключение электроэнергии дефицитом мощностей.