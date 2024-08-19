Десятки тысяч жителей остались без света из-за куницы в Германии

SWR: жители Людвигсбурга и Корнвестхайма лишились электричества из-за куницы

Фото: Pxhere

В Людвигсбурге и Корнвестхайме десятки тысяч жителей остались без света из-за куницы. Как сообщило издание SWR, маленький хищник пробрался в трансформатор электроподстанции и повредил провода.

Электроэнергия отключилась 19 августа около 04:30. На дорогах перестали работать светофоры. Не было света и на вокзале Людвигсбурга.

«Поэтому люди побежали к путям в темноте еще до восхода солнца», — отметили журналисты.

После того, как выяснилось, что произошло, коммунальщикам удалось восстановить электроснабжение.

Ранее масштабный блэкаут произошел в Приморье из-за замыкания оборудования на электростанции. Встали электрички, все больницы перевели на резервные источники питания. Аналитик Игорь Юшков объяснил массовое отключение электроэнергии дефицитом мощностей.

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