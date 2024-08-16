Аналитик Юшков: сбой в системе энергоснабжения Приморья объясняется нехваткой мощностей

Сегодня в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Причиной этого стал дефицит мощностей по производству электроэнергии, рассказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Ридусом».

По его словам, развитие электросети отстает от роста потребностей края. Регион интенсивно развивается, через него проходят транспортные потоки. Пока запас определенный есть, но темпы роста потребления электричества больше, чем ввода объектов в эксплуатацию.

Юшков предупредил, что Приморский край может снова столкнуться с проблемой нехватки мощностей — как сетевого хозяйства, так и генерирующего.