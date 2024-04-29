Депутат Журова удивилась, что НАТО не склоняет Украину к мирным переговорам | 360°

Мир 29 апреля 2024, 22:22 Депутат Журова удивилась, что НАТО не склоняет Украину к мирным переговорам Pixabay

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Удивительно, что Североатлантический альянс не призывает Украину к мирным переговорам, а пытается решить конфликт на поле боя. Такое мнение выразила зампредседателя Госдумы по международным делам Светлана Журова, ее слова передало издание Lenta.ru.

Так она отреагировала на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга в ходе поездки в Киев.

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«Это все удивляет. То есть они хотят выполнять какие-то обязательства, но не хотят все это решать миром, хотя это было бы правильно», — сказала Журова.

Ранее Столтенберг прибыл на Украину с необъявленным визитом. Там он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и провел с лидером совместную пресс-конференцию. В ходе нее он заявил, что страны блока не выполнили некоторых обещаний за последнее время, однако теперь все поменяется.

При этом Украина не получит приглашение в альянс во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне. Тема украинского конфликта будет ключевой на мероприятии.