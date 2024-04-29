Зеленского пригласят на июльский саммит НАТО в Вашингтоне | 360°

Мир 29 апреля 2024, 18:52 Зеленского пригласят на июльский саммит НАТО в Вашингтоне Постпред США при НАТО Смит: Украину не пригласят в блок на саммите в июле РИА «Новости»

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Президента Украины Владимира Зеленского пригласят на июльский саммит НАТО в Вашингтоне, но во время мероприятия страна не получит приглашение в альянс. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит, трансляцию ее выступления провел телеканал C-SPAN.

Она отметила, что тема Украины станет ключевой на мероприятии, поэтому Зеленского поприветствуют 32 лидера стран блока НАТО, которые «сомкнут с ним руки».

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«Будет возможность приветствовать Зеленского в Вашингтоне, чтобы <…> Москва поняла одно — союзники по НАТО никуда не уйдут», — подчеркнула Смит.

Постпред США при блоке добавила, что альянс пока не готов пригласить Украину пополнить его ряды.

«Я ожидаю, что союзники выстроят мост к членству, предложив Украине конкретный [план], позволяющий ей еще больше приблизиться к альянсу», — заключила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал включение Украины в альянс необратимым процессом. Он отметил, что стана войдет в состав блока, когда для этого наступит «подходящее время».