Весь Евросоюз стремительно скатывается в фашизм. Такое заявление сделал глава новостного отдела журнала The Cradle Эстебан Каррильо в эфире RT.

«Думаю, стало совершенно очевидно, что весь Евросоюз стремительно скатывается в фашизм. И Румыния, наверное, самый наглядный пример того, как происходит это изменение и насколько быстро», — отметил он, комментируя задержание и депортацию корреспондента RT Чея Боуза из Бухареста.

Боуза задержали Бухаресте, куда журналист приехал, чтобы освещать выборы. Секретарь международного отдела Коммунистической партии США Кристофер Хелали предположил, что румынские власти выслали корреспондента из-за опасений, что он раскроет их махинации.

Старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли, в свою очередь, отметил, что Румыния преследует всех, кто пытается разоблачить ее фейки о мнимой угрозе со стороны России и ее вмешательстве в выборы.