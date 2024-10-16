Деньги собирали через родных. Подробности эвакуации тел погибших альпинистов в Непале

Деньги на первый вылет вертолета для поиска тел погибших в Непале альпинистов собирали их семьи. Об этом рассказала 360.ru подруга Михаила Носенко — одного из сорвавшихся в пропасть экстремалов.

«На первый вылет, насколько мне известно, были собраны деньги через родственников и родных, друзей. Так как к этому времени страховая дала отказ на поисковые работы — у ребят была оформлена страховка только на эвакуацию, без поиска. После того как на первый рейс нашли деньги, второй и последующие полетели к месту уже от страховой. Насчет сегодняшнего вылета не могу сказать, ибо не владею информацией», — поделилась она.

Российские альпинисты Олег Круглов, Александр Душейко, Михаил Носенко, Владимир Чистиков и Дмитрий Шпилевой погибли на высоте 7100 метров на горе Дхаулагири. По одной из версий, во время восхождения мужчины шли в связке, но один из них сорвался в пропасть и потащил за собой остальных.

Их тела смогли эвакуировать только спустя восемь дней после трагедии.