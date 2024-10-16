Деньги собирали через родных. Подробности эвакуации тел погибших альпинистов в Непале
Подруга погибшего альпиниста Носенко: деньги на поиск тел в Непале собрали семьи
Деньги на первый вылет вертолета для поиска тел погибших в Непале альпинистов собирали их семьи. Об этом рассказала 360.ru подруга Михаила Носенко — одного из сорвавшихся в пропасть экстремалов.
«На первый вылет, насколько мне известно, были собраны деньги через родственников и родных, друзей. Так как к этому времени страховая дала отказ на поисковые работы — у ребят была оформлена страховка только на эвакуацию, без поиска. После того как на первый рейс нашли деньги, второй и последующие полетели к месту уже от страховой. Насчет сегодняшнего вылета не могу сказать, ибо не владею информацией», — поделилась она.
Российские альпинисты Олег Круглов, Александр Душейко, Михаил Носенко, Владимир Чистиков и Дмитрий Шпилевой погибли на высоте 7100 метров на горе Дхаулагири. По одной из версий, во время восхождения мужчины шли в связке, но один из них сорвался в пропасть и потащил за собой остальных.
Их тела смогли эвакуировать только спустя восемь дней после трагедии.
Их спустили до базового лагеря. Пока что неясно, через сколько дней доставят в Россию, так как тела еще не перевезены в Катманду. Но, как правило, от момента попадания в цивилизацию, то есть место, из которого будет осуществляться репатриация, занимает совсем немного времени.
Подруга Михаила Носенко
Сначала тела сняли с высоты 7000 метров в итальянский базовый лагерь, который находится на высоте 3660 метров.
«Сейчас идет подготовка к транспортировке, сегодня вечером все тела будут доставлены в Катманду. Консульская служба посольства России в Катманду занимается оформлением документов для дальнейшей транспортировки», — сказала собеседница 360.ru.
Федерация альпинизма России подтвердила, что операция по снятию погибших альпинистов прошла успешно. Дальнейшие действия по репатриации зависят от представителей российского посольства в Непале, сотрудников страховой компании.
Ранее президент Федерации альпинизма Ленинградской области Евгений Дмитриенко назвал чудом снятие тел погибших с такой высоты. Он заявил, что это вообще уникальный случай.