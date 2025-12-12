Демократы обнародовали фото презервативов с лицом Трампа из архива Эпштейна

Демократы Комитета по надзору палаты представителей представили новую порцию фотографий из архива Джеффри Эпштейна. Одним из самых вызывающих возмущение снимков стала миска с презервативами. На упаковках был изображен карикатурный Дональд Трамп с надписью «Я ОГРОМНЫЙ!».

На других снимках Эпштейн запечатлен с Трампом, его бывшим советником Стивом Бэнноном, экс-президентом Биллом Клинтоном, Биллом Гейтсом и режиссером Вуди Алленом. На одном кадре Трамп окружен шестью женщинами в цветочных гирляндах с закрытыми лицами.

«Пришло время положить конец сокрытию правды Белым домом и добиться справедливости для жертв Джеффри Эпштейна и его влиятельных друзей. Эти тревожные фотографии вызывают еще больше вопросов об Эпштейне и его связях с некоторыми из самых влиятельных людей в мире», — опубликовали слова конгрессмена-демократа Роберта Гарсии на сайте демократов.

Ранее Трамп пресек вопрос репортера о том, почему он не хочет опубликовать оставшиеся материалы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Американский президент указал пальцем на одну из журналисток и сказал: «Тихо, тихо, свинка».

Также президент сорвался другую на журналистку из-за вопроса об Эпштейне и назвал ее отвратительным репортером.

Американского финансиста обвиняли в торговле людьми с целью их сексэксплуатации. В ноябре Трамп объявил, что подписал закон, обязывающий Минюст опубликовать все материалы по делу Эпштейна.