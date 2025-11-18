Трамп назвал свинкой журналистку за вопрос об Эпштейне

Трамп ответил журналистке на вопрос об Эпштейне словами «Тихо, свинка»

Глава США Дональд Трамп пресек вопрос репортера о том, почему он не хочет опубликовать оставшиеся материалы по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Запись диалога опубликовало MSN .

Общаясь с представителями СМИ, американский президент указал пальцем на одну из журналисток на борту Air Force One и обратился к ней.

«Тихо, тихо, свинка», — сказал лидер Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Трамп грубо ответил корреспонденту во время общения с прессой в Белом доме.

Тогда репортер также поинтересовался связями президента страны с Эпштейном. В ответ глава США назвал собеседника представителем лживых СМИ.