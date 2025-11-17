«Вы отвратительный репортер». Трамп сорвался на журналистку из-за вопроса об Эпштейне

Американский президент Дональд Трамп резко и грубо ответил журналистке на вопрос о возможных связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Конфликт произошел во время общения с прессой в Белом доме.

Поводом для вопроса стали слова конгрессмена-республиканца Томаса Масси о возможной дымовой завесе, которую пытается пустить Трамп призывая выяснить связи Эпштейна. Перед этим сам американский лидер заявил, что необходимо расследовать причастность бывшего президента страны Билла Клинтона к преступлениям финансиста.

«Вы отвратительный репортер, а подобные вам — просто лживые СМИ, которые пытаются отвлечь внимание от успехов моей администрации», — заявил американский лидер и наотрез отказался обсуждать данную тему.

Кроме того, Трамп не преминул отметить низкий рейтинг поддержки самого конгрессмена Масси.

Ранее стало известно, что в 2018 году брат Эпштейна Марк в переписке с ним упомянул, что Трамп якобы занимался оральным сексом с кем-то по прозвищу Бубба. Предположительно, под этим псевдонимом якобы мог скрываться именно Клинтон.

