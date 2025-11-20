Трамп подписал закон о публикации всех материалов по делу Эпштейна

Президент США объявил, что подписал закон, обязывающий Минюст опубликовать все материалы по делу Джеффри Эпштейна. Американского финансиста обвиняли в торговле людьми с целью их сексэксплуатации.

Пост о подписании одобренного конгрессом закона Дональд Трамп оставил в своей соцсети Truth Social.

Речь идет о публикации в том числе документов расследований против финансиста, стенограммы допросов потерпевших и свидетелей, внутреннюю переписку Минюста, записи о полетах, а также данные о лицах и организациях, связанных с Эпштейном. А в связях с ним обвиняли и представителей Демократической партии, и республиканцев.

В ноябре Демпартия обнародовала письма Эпштейна, из которых следует, что Трамп якобы «знал о девочках», а одна из них «провела с ним несколько часов». Республиканец в ответ потребовал, чтобы ФБР проверить связи финансиста экс-лидером Штатов Биллом Клинтоном.