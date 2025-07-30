Демократы нашли лазейку для рассекречивания дела Эпштейна

Сенаторы-демократы на основании закона о «правиле пяти» потребовали у Минюста США материалы дела против Джеффри Эпштейна о торговле людьми. Об этом сообщила The New York Times .

Члены комитета по внутренней безопасности и правительственным делам нашли лазейку в законодательстве, которая позволит им заставить власти рассекретить материалы расследования.

Они вспомнили о редко применяемом федеральном законе, известном как «правило пяти», по которому правительственные учреждения обязаны предоставить информацию, если ее запросят любые пять членов комитета, который является главным надзорным органом палаты.

Запрос в Минюст направили сенаторы Чак Шумер, Гэри Питерс, Мэгги Хассан, Ричард Блюменталь, Джон Феттерман, Энди Ким, Рубен Гальего и Элисса Слоткин. Они рассчитывают получить документы до 15 августа.

«Что скрывает [президент США Дональд] Трамп? Трамп вел предвыборную кампанию и обещал американцам опубликовать файлы Эпштейна. Мы требуем, чтобы он сдержал это обещание», — заявил Шумер.

До 2004 года Трамп и Эпштейн дружили, устраивая роскошные ужины с участием моделей. Республиканец обещал раскрыть информацию, обвиняя демократов в покрывательстве финансиста.