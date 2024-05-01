Молдавского политика задержали в аэропорту после прилета из Москвы | 360°

Мир 01 мая 2024, 11:53 Молдавского политика задержали в аэропорту после прилета из Москвы Молдавский политик Шапа сообщила о задержание в аэропорту после прилета из РФ Виктория Шапа/Telegram

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Молдавский политик, экс-кандидат в мэры города Бельцы от оппозиционной партии «Шанс» Виктория Шапа пожаловалась на то, что ее несколько часов удерживают в аэропорту Кишинева после возвращения из российской столицы. Пост появился в Telegram-канале политика.

«Меня с пристрастием обыскали, выдали бумажку, что ничего незаконного найдено не было, и уже несколько часов держат в одном из помещений аэропорта без всяких объяснений, без воды и еды», — заявила Шапа.

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Позже она написала, что через три часа попить ей все же позволили. Она добавила, что в аэропорту также задерживают всех прилетевших из Москвы. Сотрудники пограничной службы, по ее словам, утверждают, что это делается «по указке сверху».

В конце апреля в кишиневском аэропорту попытались задержать главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которая также вернулась из России. Ее не выпускали около часа и хотели допросить, однако в итоге передумали. При этом члены правительства Гагаузии остались в аэропорту, и на них составили протоколы. Гуцул пожаловалась, что власти Кишинева делают все для того, чтобы «задержать или как-то попытаться унизить» ее.