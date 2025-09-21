Экс-президент Додон: Молдавия нужна ЕС только как площадка для войны с Россией

Евросоюз готовится к войне с Россией и планирует использовать Молдавию в качестве площадки для противостояния. Об этом РИА «Новости» заявил экс-президент республики Игорь Додон.

«Что мы имеем на сегодняшний день? Очевидно, что Европа готовится к войне с Россией, очевидно, что в этой ситуации стратегически им нужны рядом какие-то страны, которые они будут использовать как площадки для войны», — отметил он.

Политик уточнил, что республика может стать «пушечным мясом». По его мнению, на такой сценарий намекают события последних нескольких лет.

Он обратил внимание на увеличение военного бюджета Министерства обороны Молдавии, а также на закупку дорогостоящих «никому не нужных радаров» и проект возведения военной базы под Кишиневом.

Ранее Додон выразил уверенность, что лидер республики Майя Санду и ее партия «Действие и солидарность» не имеют шансов для победы на выборах. Несмотря на это, президент продолжает зубами цепляться за внешнюю повестку, добавил политик.