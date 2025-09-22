В Молдавии запретили показ комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Известную комедию «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая запретили для трансляции в Молдавии из-за «милитаристского контекста и политического содержания». Об этом сообщил «Sputnik Молдова» .

Журналисты издания опубликовали фотографию экрана телевизора, на нем на русском и молдавском языках написано, что трансляцию канала «Мосфильм HD» приостановили в соответствии с пунктом «а» части 4 статьи 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах Молдавии.

Согласно положениям статьи, на молдавском телевидении не могут транслировать программы с военным и политическим содержанием, которые были произведены не в странах– членах ЕС, США, Канады, а также в государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Ранее суд в Москве запретил четыре интернет-ссылки, содержащие материалы, которые разжигают межнациональную рознь. Среди них был юмористический мем с фразой «Ненавижу, ***, цыган».