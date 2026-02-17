Делегация России прибыла к назначенному месту встречи для переговоров в Женеве

Делегация российских дипломатов прибыла к месту, где будут проходить переговоры по украинскому конфликту. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Переговоры будут проходить в швейцарском отеле InterContinental Geneva в закрытом формате. На встрече делегации обсудят военные, политические и гуманитарные параметры урегулирования конфликта.

Россию будут представлять более двадцати человек, в том числе начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил Игорь Костюков. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

От американской стороны на встрече будут присутствовать спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. До мероприятия они при посредничестве Омана провели в Женеве переговоры с Ираном по поводу ядерной программы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ждать больших новостей по встрече 17 февраля. Он объяснил, что диалог продолжится на следующий день.