Уиткофф и Кушнер перед переговорами по Украине поучаствуют во встрече по Ирану

Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер перед встречей, посвященной украинскому конфликту, проведут переговоры по Ирану. Об этом сообщило агентство Reuters .

Американские дипломаты уже прибыли в Женеву. Переговоры о ядерной программе Исламской Республики пройдут при посредничестве Омана.

«Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что исход переговоров зависит от того, насколько Вашингтон избежит нереалистичных требований, поскольку США наращивают боевые силы в регионе», — уточнили в публикации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в переговорах по Ирану будет косвенным. Он выразил уверенность, что власти республики захотят заключить сделку с Белым домом.

После встречи по Ирану Уиткофф и Кушнер присоединятся к переговорам по Украине. Со стороны России в дипломатическом процессе будут участвовать замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба адмирал Игорь Костюков и другие высокопоставленные лица.