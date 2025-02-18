Делегации России и США возобновили переговоры после 15-минутного перерыва

Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде возобновились после небольшого перерыва, который длился около 15 минут. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Встреча проходит в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия, расположенном в комплексе Аль-Бассатин.

Москву на переговорах представляют Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Стороны планируют обсудить пути восстановления полномасштабных отношений между Россией и США. Также они затронут тему подготовки к саммиту между лидерами двух стран и возможные переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Переговоры начались утром 18 февраля. Ранее МИД обнародовал первое фото с переговоров России и США в Эр-Рияде.